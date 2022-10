Pierre Patron savoure son nouveau rôle de numéro un au Sporting de Charleroi: «Je vis le moment présent: je profite et je m’éclate»

Ce n’était certes pas le transfert le plus retentissant, cet été au Mambourg. Débarqué en tant que doublure de d’Hervé Koffi, Pierre Patron s’attendait plutôt à ronger son frein sur le banc, dans l’ombre du Zèbre d’or de la défunte saison. Mais la méforme du Burkinabé a dirigé sur le Français (25 ans) les feux des projecteurs. Titulaire une première fois contre Gand puis coup sur coup face à Anderlecht et au Standard, il a répondu au pied levé à l’appel de son coach. Désormais, il devrait garder cette prépondérance dans la hiérarchie au moins jusqu’à la trêve internationale et la Coupe du monde. Mais si son statut a changé, lui garde la tête froide.

Comment vous sentez-vous dans votre nouveau statut ?

Je me sens bien. Le groupe a bien accueilli le fait que je joue les matches. Je m’éclate. Quand je suis arrivé, le 4 juillet dernier, je ne pensais pas que je jouerais trois matches de D1 belge quelques mois plus tard. Mais je ne m’arrête pas là-dessus. J’essaie de donner le plus possible pour jouer le maximum de matches.

Cette situation semble bien résumer votre trajectoire. Vous parvenez souvent à hausser niveau pour vous imposer là où on ne vous attendait pas. Comment l’expliquez-vous ?

C’est sûrement le travail. Quand on est bien entouré, c’est également plus facile pour s’intégrer et puis se concentrer à fond sur son boulot. J’ai aussi un jeu simple. Je peux m’adapter un peu partout.

Mais vous semblez aussi ne jamais vous mettre de pression et accepter votre statut de départ.