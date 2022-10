Trois policiers renvoyés devant le tribunal de police dans l’affaire «Sabrina et Ouassim»

La chambre des mises en accusations a tranché. Elle vient de renvoyer devant le tribunal francophone de police* de Bruxelles trois policiers de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Ils sont poursuivis du chef d’avoir, « en tant qu’auteur ou coauteur » d’un accident « involontaire », entraîné la mort des jeunes Bruxellois Sabrina El Bakkali (20 ans) et Ouassim Toumi (24 ans). Et ce « par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’intenter à la personne d’autrui ».

A la sortie du tunnel Bailli, sur l’avenue Louise, le scooter avait fini par percuter de plein fouet le véhicule positionné à l’arrêt d’un troisième policier impliqué dans la course-poursuite, à laquelle il s’était joint d’initiative après avoir été alerté par sa radio. Ouassim Toumi est mort sur le coup, Sabrina El Bakkali est décédée de ses blessures, à l’hôpital.

Dans ce dossier, le ministère public avait tracé dès le 9 mai 2019 un réquisitoire de non-lieu – estimant que le décès de Sabrina et Ouassim n’était pas imputable aux faits d’un tiers. Pour les proches des victimes et leurs avocats, ce renvoi est accueilli comme une première victoire. « Rendue plus de 5 ans après les faits, cette décision est l’issue d’un long combat des familles pour lutter contre l’impunité des policiers » a tenu à faire savoir le comité de soutien Justice et Vérité pour Sabrina et Ouassim, au travers d’un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Elles sont soulagées que les policiers dont les comportements ont causé la mort de leurs enfants doivent enfin s’expliquer lors d’un procès public. »