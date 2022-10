Les facteurs mis à contribution pour la collecte des déchets électroniques

Recupel et bpost lancent un test dans six communes. Les habitants pourront remettre leur petit électro usagé au facteur qui vient leur livrer un colis.

Un vieux smartphone. Un sèche-cheveux défectueux. Une machine à café… Selon une étude de Recupel, l’ASBL qui organise en Belgique la collecte et le traitement d’appareils électriques usagés et de lampes, 49 millions d’appareils prennent la poussière au fond d’une armoire, d’un tiroir ou d’un garage, alors qu’ils contiennent de précieuses matières premières ou qu’ils pourraient recevoir une seconde vie. Pour pouvoir récupérer une partie de ces appareils « dormants », Recupel et bpost lancent ce vendredi, à l’occasion de la journée internationale des déchets électroniques, un nouveau test dans six communes belges (Anderlecht, Ixelles, Rixensart, Geel, Mol et Louvain).