Podcast – Covid: à quoi ressemblera la huitième vague?

Le covid n’a pas dit son dernier mot. Les chiffres de cette semaine indiquent une hausse des cas de contaminations avec plus de 3.150 nouvelles infections par jour. Cela représente une hausse de 11 % par rapport à la semaine dernière. Peut-on déjà parler de huitième vague ? Quel est le variant qui circule et quels sont les symptômes du moment ? Camille Petoud a posé la question à Yves Van Laethem, infectiologue et porte parole interfédéral covid.