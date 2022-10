«Ma montre est terminée»: la grosse bourde d’un joueur du PSG avec une star de Game of Thrones

Jon Snow serait-il un fan du Paris Saint-Germain ? En tout cas, son interprète, Kit Harington, a été aperçu dans les travées du Parc des Princes lors de la rencontre de Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne. À cette occasion, la star de Game of Thrones a rencontré les joueurs du club français, comme Sergio Ramos, Neymar, Lionel Messi, ou encore le jeune Hugo Ekitike.

Visiblement très heureux de partager quelques instants avec la star de Game of Thrones, l’ancien Rémois a décidé d’immortaliser ce moment et de poster la photo sur les réseaux sociaux, en citant une phrase de la série à succès. Ou plutôt, ce qu’il croyait être une phrase de la série.

En effet, dans Game of Thrones, Jon Snow dit à plusieurs reprises : « My watch is ended », que l’on pourrait traduire par « Ma garde est finie ». Sauf que l’attaquant du PSG, qui est visiblement en froid avec la langue de Shakespeare, a traduit cette célèbre phrase par « Ma montre est terminée ». Ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Et qui ne veut même rien dire du tout…