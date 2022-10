Le WWF sonne l’alerte rouge pour la biodiversité mondiale

L’état de la biodiversité ne cesse d’inspirer de sérieuses inquiétudes. Le WWF s’est penché sur 32.000 populations de plus de 5.200 espèces de vertébrés. Depuis 1970, elles ont en moyenne baissé de 69 %.

Les bilans sur l’état de la biodiversité dans le monde apportent rarement des bonnes nouvelles. Le dernier rapport « Planète vivante » que publie aujourd’hui le WWF n’échappe pas à la règle. Il est même un peu plus préoccupant que les précédents. L’effondrement de la biodiversité est loin de s’arrêter. Pour elle et pour l’humanité c’est « code rouge », écrit Marco Lambertini, patron de l’ONG de défense de l’environnement.

Selon le Fonds mondial pour la nature, qui synthétise les chiffres de nombreuses études scientifiques, les populations d’animaux sauvages ont baissé en moyenne de 69 % entre 1970 et 2018. C’est plus grave pour certaines espèces – comme les espèces d’eau douce qui ont chuté de 83 % – et pour certaines zones comme les régions tropicales où, dit le WWF, les populations animales s’effondrent à un rythme « effarant ». L’Amérique latine a ainsi vu les effectifs des espèces étudiées baisser de 94 % en moyenne.