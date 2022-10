«Aucune perspective»: les cheminots demandent une réunion d’urgence avec le ministre Gilkinet

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi avoir prévu trois milliards d’euros sur dix ans pour le rail. Pour les syndicats des cheminots, « les moyens financiers sont nettement inférieurs à la réalité des besoins définis par le ministre et les entreprises (4 milliards d’euros), (…) ne permettent pas de croissance de l’offre de transport, ne contribuent pas à l’amélioration de la qualité du service public et n’autorisent pas l’amélioration des conditions de travail des cheminots ».

Les trois organisations demandent dès lors d’urgence une réunion avec le ministre Gilkinet et les CEO d’Infrabel et de la SNCB « afin de leur exprimer leurs inquiétudes et préoccupations au sujet de la portée réelle des décisions, tant pour les cheminots que pour la qualité du service public ». Ils préviennent : le résultat de ces rencontres déterminera la poursuite du plan d’action, dans la continuité de l’action de grève du 5 octobre.