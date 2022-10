Il y a des loutres dans la Semois

Il y a beaucoup de liens entre le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité. L’un et l’autre se renforcent et l’aggravation de l’un nuit à la santé de l’autre. Mais une chose diffère au moins : s’il faut une centaine d’années pour qu’une molécule de CO2 disparaisse de notre atmosphère, la nature est parfois beaucoup plus rapide pour reprendre des couleurs. Ce n’est pas toujours le cas – certains dégâts sont irréversibles, certains écosystèmes (comme les tourbières) mettent un temps considérable à se reconstituer, et lorsqu’une espèce est éteinte il est impossible de la faire revenir. Mais tous les naturalistes le savent : certains travaux de restauration comme le creusement de mare ou la reforestation ont des effets surprenants.