Bruxelles creusera son endettement d’1,1 milliard en 2023

Le gouvernement fédéral a annoncé mardi diverses mesures de soutien face à la crise énergétique. L’équipe bruxelloise de Rudi Vervoort (PS) a fait pareil mercredi lors de la présentation de son budget 2023. Bruxelles a consenti un effort important au regard de ses faibles marges financières. Au total, une enveloppe de 200 millions d’euros doit permettre d’atténuer la flambée des prix liée à l’énergie. Elle comprend 120 et 26 millions d’euros d’aides directes aux entreprises et au secteur non-marchand. Les 200 millions d’euros bénéficient aussi aux CPAS, au dispositif d’aide à la rénovation Renolution et à la politique de rénovation des logements sociaux. Les premiers reçoivent 30 millions d’euros. Le budget du second passe à 100 millions d’euros (+ 18 millions). Enfin, la troisième voit ses moyens croître de 10 millions d’euros. Dans un tout autre registre, celui de la mobilité, la Stib n’indexera pas ses tarifs et les plus de 65 ans bénéficieront d’un abonnement à prix réduit (12 euros par an).