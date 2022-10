Un dictionnaire bilingue langue des signes-français: une innovation de l’UNamur

C’est une première mondiale que révèle ce jeudi l’UNamur : un dictionnaire en ligne permettant de traduire de la langue des signes francophone de Belgique (LSFB) vers le français, et inversement. Une prouesse technologique rendue possible par une collaboration étroite entre linguistes et informaticiens.

Pratiquée par 4.000 personnes dans le pays, la langue des signes francophone de Belgique a aujourd’hui son propre dictionnaire bilingue et contextuel présent en ligne. Ce projet porté par l’UNamur, et financé par le Fonds Baillet Latour, est le fruit d’une collaboration féconde entre les linguistes de l’institut NaLTT et les chercheurs en informatique de l’institut Nadi. Il aura nécessité quatre années de travail avant d’être concrétisé. Il constitue une véritable révolution dans le domaine, puisqu’aucun dictionnaire semblable n’existait jusqu’à présent. Capable de traduire de la LSFB (langue des signes francophone de Belgique) vers le français, et du français vers la LSFB, cet outil a également la grande particularité de proposer une traduction en contexte. Une innovation qui permet aux personnes atteintes de surdité de savoir l’utilisation précise d’un mot en français.

Le dictionnaire proposé par l’UNamur est gratuit et le demeurera dans le futur. Il est possible de le consulter partout, et sur tous les supports (pc, tablettes, smartphones) à condition d’avoir une connexion wifi. Pour la traduction depuis la LSFB il sera également nécessaire que l’appareil utilisé pour se rendre sur le site possède une caméra.