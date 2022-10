«A propos», le podcast du Soir: peut-on parler de huitième vague de covid?

Par Pierre Fagnart et Camille Petoud (st.)

Les populations d’animaux sauvages baissent d’année en année. C’est ce que nous apprend le dernier rapport « Planète vivante » publiée par le WWF. Depuis 1970, en moyenne, les populations d’espèces observées ont baissé de 69 %. Michel de Muelenaere, spécialiste environnement, a lu le rapport. On lui a demandé de venir nous en expliquer les grandes tendances.

Le covid n’a pas dit son dernier mot. Les chiffres de cette semaine indiquent une hausse des cas de contaminations avec plus de 3150 nouvelles infections par jour. Cela représente une hausse de 11 % par rapport à la semaine dernière. Peut-on déjà parler de huitième vague ? Quel est le variant qui circule et quels sont les symptômes du moment ? Camille Petoud a posé la question à Yves Van Laethem, infectiologue et porte-parole interfédéral covid-19.