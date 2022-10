Retour sur la Lune: la Nasa dévoile la nouvelle date pour un décollage de sa méga-fusée

Les précédents lancements ont été avortés à cause de problèmes techniques ou des conditions climatiques.

Les précédents lancements prévus, fin août puis début septembre, ont été avortés au dernier moment à cause de problèmes techniques.

Puis, fin septembre, la fusée SLS, la plus puissante jamais construite par l’agence spatiale américaine, avait été remisée dans son hangar, au centre spatial Kennedy, pour la protéger de l’ouragan Ian, qui a dévasté certaines régions de la Floride.

La nouvelle fenêtre de tir, d’une durée de 69 minutes, s’ouvrira dans la nuit du 13 au 14 novembre à 04H07 GMT, a précisé la Nasa. Deux dates de repli, les 16 et 19 novembre, ont aussi été arrêtées.

Le nouveau programme phare

En développement depuis plus d’une décennie, la fusée SLS n’a encore jamais volé. Artémis est le nouveau programme phare de la Nasa, qui doit permettre aux humains de retourner sur la Lune, et y emmener la première femme et la première personne de couleur.