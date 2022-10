Le Sénat, entre besoin d’économies et envie de suppression

On ne va pas retourner à la création de la Belgique, mais tout de même. Notre démocratie parlementaire a toujours été basée sur un système bicaméral : une Chambre des représentants et un Sénat, disposant des mêmes pouvoirs à l’origine. Mais au fil du temps, et des réformes de l’Etat, l’hémicycle sénatorial a perdu en importance, en élus et en compétences.

Lorsqu’en 1993, la quatrième réforme de l’Etat fait de la Belgique un Etat fédéral à part entière, c’est le premier changement d’envergure : le Sénat passe de 184 à 71 élus et ses compétences s’érodent. Il n’a plus son mot à dire sur toutes les lois à parts égales avec la Chambre. Le bicaméralisme égalitaire a vécu.