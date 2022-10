Les couleurs de Buren tombent du ciel à la gare de Liège Guillemins

De petites silhouettes casquées et harnachées qui se déplacent sur l’immense verrière de la gare de Liège Guillemins : c’est le spectacle que les voyageurs et passants ont pu découvrir depuis le début du mois d’août. Au fil du temps, on s’est rendu compte que cette équipe d’une quinzaine de personnes installait jour après jour de grandes bandes de couleurs sur les différentes parties de la verrière. Très vite, des images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux suscitant des réactions partagées de la part de Daniel Buren, l’artiste responsable de cette gigantesque installation. « Lorsqu’il s’agit d’une exposition dans un musée, je déteste qu’on montre le travail en train de se mettre en place. Ici, on est dans un lieu archi-public, avec ses qualités et ses inconvénients qu’on connaît dès le début. D’autant que l’installation ne se fait pas en deux-trois jours.