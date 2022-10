Bruxelles: une scène étonnante au Bois de la Cambre

Comme le montre une photographie partagée par Yves Rouyet, notamment échevin de la Mobilité et de l’Urbanisme à Ixelles, un funambule avait effectivement tendu un fil entre les deux poteaux pour s’y déplacer, tout en jonglant !

Pour plus de précisions, et comme le rapporte 7sur7, le jongleur se produisait au carrefour entre l’avenue Franklin Roosevelt et celle du Congo, à l’orée du Bois de la Cambre. Des artistes de rue ont l’habitude d’y faire des tours devant les passants pour récolter un peu d’argent.