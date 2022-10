L’Otan veut aider l’Ukraine à se protéger des missiles du Kremlin

Mobilisation à Bruxelles: les Alliés visent à maintenir leur soutien à long terme et à reconstituer leurs propres arsenaux. L’industrie militaire doit intensifier sa production. Economie de guerre.

C’est « la priorité absolue », a insisté mercredi Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan : fournir à Kiev « le plus rapidement possible » de nouveaux moyens de défense aérienne. L’urgence est apparue avec la pluie de missiles et de drones-kamilazes de fabrication iranienne qui s’est abattue ces derniers jours sur un grand nombre de villes d’Ukraine.