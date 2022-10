9 pour Simon Mignolet, 7,5 pour Brandon Mechele: les bulletins du FC Bruges lors du partage à l’Atlético Madrid

9 Mignolet : à l’image des trois premiers matches européens, le gardien belge a tutoyé la perfection et a enchaîné une quatrième clean-sheet. En première période, il est l’auteur de jolis réflexes devant Griezmann (13e, 15e et 26e). Après la pause, il reste attentif sur les envois de Griezmann et Niguez, avant de sortir le grand jeu en dégoûtant Morata (89e et 90e). Il a aussi le brin de chance qu’il faut sur les deux buts annulés madrilènes. Héroïque.

6 Odoi : face aux nombreux mouvements de Correa et Lemar, il a souvent été mis en difficulté. Pas étonnant que la plupart des actions dangereuses de l’Atlético soient venues de son côté. Bien meilleur en fin de match quand la pression et le danger s’intensifiaient.