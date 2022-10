Simon Mignolet a réalisé le match parfait face à l’Atlético: «J’ai déjà vécu beaucoup de choses dans ma carrière, mais là c’était un très grand moment»

Yannick Carrasco a également livré son avis après la rencontre. Selon lui, l’Atlético aurait pu remporter cette rencontre. « L’équipe a très bien joué, avec un pressing haut. Bruges n’arrivait pas à sortir la balle de son camp. » Mais la réussite à manqué « On a eu beaucoup d’occasions, mais on n’a pas su être efficace. »

Et le Diable Rouge de saluer la performance de son coéquipier en équipe nationale. « Simon a fait un gros match et ils ont su bien défendre. Le mérite en revient à lui et à son équipe s’ils n’ont pas encore encaissé de but. »