Le FC Bruges aurait-il dû hériter d’un penalty à l’Atlético? «Pas de penalty, pas de carte», réagit notre consultant arbitrage, Stéphane Breda (vidéo)

Si le partage à l’Atlético Madrid restera historique pour le Club, et pour le football belge, suite à la qualification des Brugeois pour les huitièmes de finale, une phase a été très litigieuse. Les avis étaient partagés, sur le penalty accordé puis refusé à Bruges en fin de première mi-temps.

Celui de notre consultant arbitrage, Stéphane Bréda, est net : « L’arbitre ne peut pas voir le premier contact entre la semelle de Buchanan et le tendon d’Achille de Molina et, donc, le VAR a raison de l’appeler. Pour moi, c’est clair : La première faute prime et il n’y a donc pas penalty. En revanche, la carte jaune est sévère car le geste de Buchanan, certes répréhensible, n’est pas intentionnel mais se déroule dans l’action, de manière accidentelle. »