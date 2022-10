Les incroyables images des supporters du FC Barcelone autour du Camp Nou avant le choc face à l’Inter (vidéos)

Les supporters du FC Barcelone se sont déplacés en masse pour pousser leurs couleurs vers la victoire face à l’Inter Milan. Et c’est un euphémisme…

Avec deux défaites en Ligue des champions et une flopée de blessures, le FC Barcelone dispute un match couperet pour son avenir ce mercredi au Camp Nou contre l’Inter Milan. La première place du groupe C semblant promise au Bayern Munich, le deuxième ticket pour les 8es de finales se jouera entre le Barça et l’Inter.

Après avoir perdu le match aller 1-0 la semaine dernière, les Catalans sont en ballotage défavorable : seule une victoire pourrait les maintenir en vie. Et, visiblement, les supporters du club espagnol ont bien, compris toute l’importance de cette joute.

Avant la rencontre, les fans catalans se sont massés aux alentours du Camp Nou. Chant à la gloire de Xavi, fumigènes… Les supporters ont mis une ambiance incroyable autour du stade. Reste à voir si cela aidera les Blaugranas à se surpasser sur le terrain…