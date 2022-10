Felice Mazzù préface le déplacement d’Anderlecht à West Ham: «Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons nous permettre de faire tourner»

Si une défaite bruxelloise entrerait dans la logique des choses dans l’enceinte olympique, le Sporting ne pourra toutefois complètement sortir de piste. Quatre jours après avoir inversé une tendance particulièrement compromise à Malines et moins de 72 heures avant de recevoir Bruges pour un Topper autrement plus important pour la suite de la saison que ce prestigieux rendez-vous d’outre-Manche, Felice Mazzù devra tenter de trouver le juste milieu. Pour ne pas décevoir ses quelque 3.000 supporters – sur les 50.000 spectateurs attendus – ayant fait le déplacement en Angleterre tout en ménageant quelque peu ses forces pour le week-end.

« Pour le moment, tous les matchs sont importants pour Anderlecht », a coupé l’entraîneur anderlechtois, mercredi, dans la salle de presse du London Stadium. « Nous sommes en train d’essayer de sortir la tête hors de l’eau et on aimerait continuer sur notre lancée de la deuxième mi-temps à Malines. S’il est question de tournante, ce ne sera pas le cas pour beaucoup de positions. Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons nous le permettre car nous voulons à tout prix trouver de la confiance et des repères. Quant au système tactique, je respecte tous les avis. Et j’ai appris à connaître le mécanisme autour d’un club. Quand on joue en 3-5-2, on estime que c’est mieux en 4-4-2. Et inversement. J’essaie de rester loin de tous ces débats du monde extérieur et je prends la décision que j’estime être la meilleure dans l’intérêt du groupe. Et en concertation avec celui-ci. Mes joueurs sont impliqués dans mes décisions. »

Quelle que soit la tactique adoptée par le Sporting ce jeudi, Wesley Hoedt devrait être de retour dans le onze. « D’une manière générale, la presse a exagéré avec lui », a souligné un Felice Mazzù bien décidé à lui tirer son… chapeau pour calmer la polémique. « Certes, il y a un peu de feu autour de Wesley mais je veux le défendre. Même si les apparences ne le montrent pas, c’est un grand pro. Il peut paraître arrogant à certains moments mais, lorsque vous vivez cela de l’intérieur, tout n’est pas aussi négatif que ce que vous pensez. J’ai une très bonne relation avec lui. » Wesley Hoedt probablement au coup d’envoi, donc, mais sans doute pas Jan Vertonghen si l’on interprète les propos de son coach dans la perspective de la réception des Blauw en Zwart. « Ce sera soit West Ham, soit Bruges, pour Jan, qui a été très affaibli par sa grippe. Il ne pourra commencer qu’un des deux matchs. »

Refaelov grippé et absent

Pratiquement déjà qualifiés grâce à leur 9 sur 9, les Hammers de David Moyes ne forceront pas nécessairement leur talent face aux Mauves alors qu’ils remontent tout doucement la pente en Premier League et que deux déplacements les attendent à Southampton (dimanche) et à Liverpool (mercredi). Mais comme ils l’ont rappelé il y a une semaine à la suite de la montée au jeu à Bruxelles de leur trio à plus de 150 millions (Scamacca, Paqueta, Rice), un rien leur suffit pour faire la différence. Tout le contraire du Sporting, en somme, jusqu’à dimanche dernier.

Ce n’est en tout cas pas Lior Refaelov qui sprintera pour marquer dans ce stade où Usain Bolt avait décroché trois médailles d’or aux JO 2012. « Grippé, Lior a dû déclarer forfait ce mercredi matin », regrette le T1 bruxellois. « On ne va pas pleurer un absent vu la qualité de nos remplaçants, mais son expérience risque de nous manquer. » Avec 84 rencontres européennes au compteur, l’Israélien n’aurait certainement pas été superflu.