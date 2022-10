Fabio Silva avant d’affronter West Ham: «La pression est en Ukraine, pas chez moi»

« C’était très important, cette victoire à Malines », soulignait le Portugais juste avant le dernier entrainement dans le London Stadium. « Après notre bon match contre West Ham mais qui ne nous avait rien rapporté, il était essentiel de retrouver la confiance. Le staff et le coach m’ont dit qu’il n’était pas bon pour le monde extérieur de ne pas avoir célébré le deuxième but de Mario (Stroeykens) au KaVé, mais cela n’avait rien à voir avec l’équipe. J’étais tout simplement déçu d’avoir loupé mon face à face avec le gardien. Mais il est évident que je fais tout pour aider l’équipe. D’ailleurs, c’est à la suite de deux de mes percées que Mario a inscrit ses buts. Contre West Ham, Areola a signé un tout grand arrêt, je dois l’accepter. Je suis déjà fier d’avoir sauté de la sorte entre deux défenseurs centraux. Il y a deux ans, je n’y serais jamais parvenu. Et les buts tomberont pour moi quand ils tomberont. Je ne me mets pas de pression. La vraie pression, ce sont les gens qui doivent se battre en Ukraine qui la connaissent. Moi, je m’amuse en faisant ce que j’aime dans un groupe où je me sens bien. »