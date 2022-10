Carburants, Poutine, Iran…: les annonces de Macron lors de son interview télévisée

« Aujourd’hui, d’abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine et revenir autour de la table des discussions », a affirmé M. Macron sur France 2, assurant ne pas vouloir d’une « guerre mondiale ». Quant à l’allié biélorusse, le président a estimé que Loukachenko aurait des « problèmes » s’il s’engage plus encore dans la guerre en Ukraine.

Des systèmes de défense

Sur l’aide fournie à cette dernière, Emmanuel Macron a assuré que la France allait livrer des systèmes de défense anti-aériens à l’Ukraine.

« On va livrer des radars, des systèmes et des missiles (anti-aériens, NDLR) pour protéger (les Ukrainiens) des attaques, en particulier pour les protéger des attaques de drones », a-t-il dit. Le président français a également répété que la France envisageait de livrer des canons Caesar supplémentaires à l’Ukraine.

« On en a livré 18 » depuis le début de la guerre, « on est en train de travailler à la livraison de six canons additionnels avec le Danemark », a-t-il déclaré, expliquant que ces six Caesar étaient initialement destinés à l’armée danoise. « On est en train d’essayer de les livrer tout de suite aux Ukrainiens », a-t-il dit.

Dernier dossier international actuel : l’Iran. Sur ce dossier, le président a assuré que la France se tenait « aux côtés » des manifestants iraniens, alors qu’une vague de protestations vivement réprimées secoue l’Iran depuis près d’un mois.

Il a aussi dit son « admiration » pour les « femmes » et les « jeunes » qui manifestent depuis la mort d’une jeune femme trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. Il a estimé que ces manifestants portaient « l’universalisme de nos valeurs ». « Nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs », a insisté le chef de l’Etat français.

Carburants : appel à la « responsabilité »

Le président français s’est enfin exprimé sur les récents blocages de raffineries en France. Il a assuré que la situation allait « revenir à la normale » dans la distribution de carburants « dans le courant de la semaine qui vient ».

Le chef de l’État a de nouveau appelé « à la responsabilité » la direction de TotalEnergies et la CGT, en souhaitant que le syndicat « permette au pays de fonctionner ». « Le dialogue social doit vivre », a-t-il continué. « Mais je le dis très clairement : si le dialogue social n’aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons », a-t-il averti.