À l’Union, Ismaël Kandouss est prêt à assumer le rôle du patron contre Braga

Christian Burgess sera-t-il sur la pelouse au coup d’envoi ce jeudi soir ? Le défenseur anglais s’était, pour rappel, occasionné une grosse entorse à la cheville dimanche dernier contre le Cercle Bruges. Au vu des déclarations de Karel Geraerts à son sujet ce mercredi sur le coup de midi, rien n’est moins sûr. « Il a fait une moitié de l’entraînement (NDLR : ce mercredi matin). On analysera jeudi avec le staff médical ce qui est le mieux pour lui. Il doit d’abord être à 100 % pour jouer, c’est le plus important. Aujourd’hui, il est bien mais pas encore à 100 %. S’il est là demain (NDLR : jeudi, donc), c’est magnifique. Si pas, je suis convaincu qu’on a des joueurs qui peuvent le remplacer sans problème. »

« Déjà joué au centre de la défense l’an dernier »

Dans ce cas, le T1 unioniste devrait, comme il l’a fait dimanche après la sortie de Burgess à la 25e minute, placer Ross Sykes à droite de la défense et faire glisser Ismaël Kandouss au centre de celle-ci. Une position de patron de l’arrière-garde qui n’effraye pas le Franco-Marocain. « Car j’avais déjà joué à ce poste à quelques reprises l’année dernière ainsi qu’en préparation cette saison », explique celui pour qui la défense à trois de l’Union n’a plus aucun secret. « J’aime vraiment bien cette façon de jouer. On a un meilleur bloc et on est plus compact. On connaît tous parfaitement ce système. On sait tous ce qu’on a à faire. Par rapport à l’année dernière avec Felice Mazzú, on est restés sur les mêmes bases. Si ce n’est que Karel nous demande de plus garder le ballon, d’avoir plus de possession. »