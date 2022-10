Guerre en Ukraine: Macron appelle à la négociation La France va fournir de nouveaux canons aux combattants ukrainiens.

AFP.

Envoyée permanente à Paris Par Joëlle Meskens et Jo.M. Publié le 12/10/2022 à 22:35 Temps de lecture: 2 min

L’Ukraine avait fait passer son message quelques heures plus tôt, non sans humour. Dans un clip, sur fond de Gainsbourg (« Je t’aime moi non plus »), le ministère de la Défense avait demandé à la France un nouvel effort militaire. Emmanuel Macron allait-il lui donner satisfaction ? Invité mercredi soir d’une émission spéciale sur France 2, le président français a annoncé la livraison dans les prochaines semaines de radars et de missiles anti-aériens, pour protéger les Ukrainiens, particulièrement des attaques de drones. Il a également promis la livraison de six nouveaux canons Caesar, après les dix-huit déjà envoyés. « On va continuer dans la même logique. Nous soutenons l’Ukraine dans sa résistance mais nous ne voulons pas d’une guerre mondiale », a indiqué le chef de l’Etat, dont le pays n’est que le onzième contributeur à l’aide militaire.

Interrogé sur l’hypothèse d’un « Armageddon nucléaire », pour reprendre les mots du président américain Joe Biden, Emmanuel Macron s’est montré très prudent. « Il faut dire la vérité. Ce qui se passe en Ukraine nous touche pour trois raisons. Un pays de notre continent est attaqué. Deuxièmement, ce sont nos principes qui sont attaqués. Et troisièmement, la Russie est un Etat doté. On a une doctrine claire. La dissuasion fonctionne. Mais moins on en parle, plus on est crédible », a-t-il indiqué, rappelant que la France était, elle aussi, un pays « doté ». A la question de savoir s’il y aurait une riposte en cas de frappe nucléaire tactique russe, Emmanuel Macron a botté en touche. « Ce serait une responsabilité historique de la Russie ».