Amadou Diawara dévoile pourquoi il a choisi Anderlecht: «Je veux prouver que la Roma s’est trompée»

Après des débuts difficiles, Amadou Diawara trouve peu à peu ses marques à Anderlecht. Le Guinéen entend confirmer, ce jeudi à Londres, sa montée en puissance observée face à West Ham et à Malines.

Style de jeu très musclé, rage de vaincre et, malgré tout, une technique au-dessus de la moyenne : après des débuts plutôt timides, Amadou Diawara (25 ans, 1m83) montre peu à peu pourquoi Anderlecht est allé le chercher à l’AS Rome l’été dernier pour pallier l’absence de longue durée d’Adrien Trebel. Contre un chèque de 1,5 million – un très gros pourcentage à la revente pour le club romain – et avec un contrat de 3 ans à la clé, le RSCA s’est offert un milieu défensif que Naples avait acheté quelque 15 millions à Bologne en 2016 avant que l’AS Rome ne le débauche pour 21 millions il y a trois ans. On est bien loin du club de paroisse dans lequel l’international jouait durant son adolescence en Guinée ou du San Marino Club, formation de la République de Saint-Marin où il débarqua à 17 ans, en D3 italienne. Mais les chiffres n’ont jamais fait tourner la tête de ce fils de professeur de mathématiques.