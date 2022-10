La PAC version wallonne entre satisfaction et désillusion

D’ici quelques semaines, la nouvelle PAC (Politique agricole commune) 2023-2027 entrera en fonction. Pour rappel, après maintes réunions et discussions en 2021 et début 2022, la Région wallonne a envoyé son plan stratégique à la Commission européenne en mars dernier et celle-ci avait adressé en retour un bulletin frappé de 210 remarques, entre décisions de fond à revoir et précisions ou clarifications à apporter.

De l’aveu du ministre régional de l’Agriculture, Willy Borsus, les discussions ont été longues jusqu’à ces derniers jours avec la Commission européenne, dont les visions « Green Deal » ne correspondaient pas nécessairement à celles souhaitées par le ministre wallon et son équipe, en termes de soutien couplé au revenu bovin notamment, une aide ciblée pour ce secteur fragile dominant en Ardenne (viandeux, mixte et laitier), mais aussi en matière de mesures pour concilier agriculture nourricière et meilleure biodiversité.