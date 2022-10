Pour Carl Hoefkens, Bruges est désormais à «sa place» à ce stade de la Ligue des Champions

« Cela pouvait aller dans tous les sens aujourd’hui », a déclaré Hoefkens lors de la conférence de presse d’après-match. « J’étais satisfait du premier quart d’heure, puis c’est devenu un peu plus difficile. En deuxième mi-temps, nous avons gardé le rythme mais l’Atlético a repris le dessus après ses remplacements. À la fin, c’était tout ou rien et nous avons dû nous battre pour le résultat. »

Et l’équipe a résisté. « Je suis très content de la façon dont nous avons pu mener ce match à bien. Pour le même prix, nous perdions 1-0 », a poursuivi Hoefkens. « Vous pouvez alors vous dire : ’Nous rentrons chez nous satisfaits et nous avons fait de notre mieux’. Mais nous devons nous éloigner de ce type de raisonnement. C’est un grand pas que nous avons fait. » Aujourd’hui, le Club « ne se considère plus comme une équipe qui n’est pas à sa place ici. »