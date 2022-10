Robert Lewandowski garde le FC Barcelone en vie dans cette Ligue des Champions

Les calculs étaient simples avant ce quatrième match dans le groupe C : en cas de défaite face à l’Inter Milan, le FC Barcelone était dehors. Et les Catalans ne sont pas passés loin de l’élimination.

Le FC Barcelone a sauvé le point du match nul (3-3) face à l’Inter Milan, mercredi au Camp Nou, grâce à un doublé de Robert Lewandowski et entretient un petit espoir de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Ousmane Dembélé a ouvert le score pour le Barça (40e), mais Nicolo Barella (50e) et Lautaro Martinez (63e) ont remis le club italien devant, avant que la recrue star du Barça, Robert Lewandowski, n’égalise (82e). Robin Gosens a alors redonné l’avantage à l’Inter (89e), avant un nouveau but de Lewandowski (90+1). Les deux équipes se disputeront à distance la deuxième place qualificative du groupe C, derrière le Bayern Munich, déjà qualifié, que le Barça affrontera fin octobre.