Liverpool écrase les Rangers, brise deux records et fait un grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions

Grâce à un doublé de Roberto Firmino et le triplé le plus rapide de l’histoire en Ligue des Champions par Mohamed Salah, Liverpool a pris une belle option pour les huitièmes de finale en écrasant chez eux les Glasgow Rangers (7-1), mercredi.

Jürgen Klopp avait décidé de laisser Mohamed Salah près de 70 minutes sur le banc, expliquant ce choix par les efforts défensifs importants faits par l’Egyptien lors de la défaite 3-2 contre Arsenal ce week-end.

Avec une défense affaiblie par les absences de Joël Matip et Trent Alexander-Arnold, les Reds ont subi l’entame de match très tonique des Ecossais dans un Ibrox Park bouillant.

Jouant leur dernière chance à fond, les Rangers y ont même cru très fort quand Scott Arfield a ouvert le score après une magnifique combinaison (1-0, 17e), leur premier but dans la compétition depuis près de 12 ans.

Mais, loin de s’écrouler, Liverpool n’a guère eu le temps de gamberger en égalisant sept minutes après, sur une tête de Firmino au premier poteau, sur corner (1-1, 24e).

Salah, buteur bougon

La seconde période a, elle, été à sens unique. Alors que les Rangers avaient tiré six fois en première période contre trois pour les Reds, le score en seconde a été de 17 à 1 pour Liverpool.

Dès la 55e, les Anglais ont pris les commandes sur un caviar de Joe Gomez, qui remplaçait « TAA » à droite, pour Firmino (1-1).

Le Brésilien a ensuite offert, d’une déviation derrière sa jambe d’appui, une passe décisive délicieuse à Darwin Nunez pour le 3-1 (66e).

L’Uruguayen a cédé sa place à Salah deux minutes plus tard, qui a longtemps semblé bien bougon, lui à qui le sourire vient habituellement si facilement.

Ni son premier but (4-1, 75e), ni le deuxième (5-1, 80e) n’ont activé ses zygomatiques. Le troisième, une superbe frappe enveloppée dans le petit filet opposé (6-1, 81e), pour le triplé le plus rapide de l’histoire en C1, en six minutes et douze secondes, a fini par illuminer son visage.

Il a ainsi doublé le nombre de buts qu’il a inscrit dans le jeu cette saison et son retour en forme serait une excellente nouvelle alors que les Reds cherchent à ne pas décrocher en championnat (10e).