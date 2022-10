Pour Remco Evenepoel, le Tour de France est «une mission prioritaire»

Ce trophée très prisé dans le cyclisme belge (à comparer au Soulier d’or du foot), décerné depuis 1992 par nos confrères de Het Laatste Nieuws, symbolise une campagne d’un niveau d’excellence que seuls trois coureurs dans l’histoire pouvaient jusque-là soutenir (Binda, Merckx et Hinault). Un Monument des classiques (Liège-Bastogne-Liège), un grand tour (Vuelta) et le championnat du monde, Remco lui-même sait qu’il lui sera à l’avenir difficile de rééditer une performance de cette veine.

Un coureur peut-il déjà atteindre une forme de plénitude à 22 ans à peine ? Répondre par l’affirmative peut paraître aussi hasardeux que de propulser Evenepoel dans le Giro 2021 sans aucune course préalable, au bout d’une lourde période de rééducation. Mais en voyant Remco brandir le « Kristallen Fiets », ce mercredi soir, pour la deuxième fois d’une carrière cycliste initiée il y a cinq ans seulement (il avait déjà triomphé en 2019), on ne pouvait s’empêcher de penser que le Brabançon s’est enfin posé sur un premier palier, déjà bien plus haut que l’écrasante majorité de ses pairs.

C’est précisément dans cette lucidité, celle d’un jeune athlète (et jeune marié, depuis vendredi passé), dans cette approche plus posée et mesurée du métier, qu’il faut saluer les énormes progrès d’un coureur qui se sait intrinsèquement hors norme. Le palmarès que le prodige de Schepdaal s’est forgé ces derniers mois correspond aux énormes attentes que sa domination insolente chez les jeunes, une ultra-médiatisation qu’il entretenait parfois lui-même et son franc-parler dès son arrivée chez les pros avaient fait naître. Désormais, Remco est en phase. Avec ligne, avec son talent, avec ses objectifs, avec ses rêves peut-être.

« Je veux rester maître de mon programme »

Il n’en fait pas de mystère, l’accomplissement ultime sera de conquérir le Tour de France. « Remporter la Grande Boucle une fois au moins dans ma carrière devient une mission prioritaire », admettait-il à nos confrères de HLN. « Mais cela n’exclut pas une étape intermédiaire », un Giro qui, l’an prochain, proposera trois exercices contre le chrono. Peu importe le lobbying déjà exercé par certains sponsors, qui n’imaginent pas un Tour sans champion du monde, il ne précipitera vraisemblablement pas les plans définis.

Sous contrat avec Quick Step jusqu’en 2026, le champion du monde n’a pas étouffé les contacts avec d’autres équipes mais préfère la stabilité. « Aussi longtemps que Patrick (Lefevere) confirme que tout tourne rond et que l’on peut avancer étape par étape, je ne vois pas de raison d’aller voir ailleurs. Lors de notre dernière entrevue, j’ai toutefois souhaité rester maître de mon programme, avoir le dernier mot en la matière. » Il devrait être assez léger en début de campagne 2023, puis Giro donc, San Sebastian, Mondial à Glasgow et Tour de Lombardie en dernière séquence.