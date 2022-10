L’Union peut déjà s’assurer l’hiver européen… et la première place: voici les différents scénarios possibles

Alors qu’on lui prédisait le pire à l’aube de cette campagne européenne, l’Union a, jusqu’à présent, réussi à déjouer tous les pronostics. À tel point qu’elle devrait, sauf cataclysme, terminer dans le top 3 de son groupe D. Cela sera déjà acté dès ce jeudi soir, sauf dans le seul et unique cas de figure où elle venait à perdre contre Braga et que Malmö l’emportait à Berlin. Tous les autres scénarios (voir ci-contre) lui permettraient déjà de s’assurer de passer l’hiver européen. Il resterait alors à savoir dans quelle compétition, et à quel stade, l’USG reprendrait les hostilités en début d’année prochaine : en Europa League ou en Conference League. Ce qui dépendra de la position à laquelle elle terminera cette phase de groupes.