Bruges héroïque, le Barça sauvé in extremis, Liverpool déroule, l’OM se relance: retrouvez tous les résultats et tous les qualifiés de cette soirée de Ligue des Champions (vidéos)

Mercredi, la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions a permis à Bruges et à Naples de sceller leur qualification pour les huitièmes.

Lewandowski sauve le Barça

Dans le groupe C, le FC Barcelone a sauvé ses chances en Ligue des Champions au bout d’un match fou contre l’Inter, 3-3. Dembele a ouvert la marque (40e) avant que Barella (50e) et Lautaro (63e) ne fassent basculer l’avantage.

L’égalisation de Lewandowski (82e) a été suivie d’un nouveau but intériste signé Gosens (89e), mais l’artificier polonais a secouru une nouvelle fois les Catalans dans les arrêts de jeu (90e+2).

Le Bayern a quant à lui infligé une nouvelle défaite à Plzen, 2-4, grâce à des buts de Mané (10e), Muller (25e) et Goretzka (25e et 35e). En deuxième période, Vlkanova (62e) et Kliment (75e) ont réduit l’écart, en vain.