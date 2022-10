Il est plus que temps de protéger la nature. Bientôt, il sera trop tard

Rouge. C’est la couleur du dernier rapport « Planète vivante » publié ce jeudi par le WWF. La surprise est infime. Le Fonds mondial pour la nature compile dans son index une litanie de constats posés par d’innombrables études scientifiques. Qui, toutes et depuis des décennies, convergent pour quantifier et décrire l’effondrement de la biodiversité. Pas grand-chose de neuf : on connaît les causes de cette crise, on en connaît les remèdes. On sait que malgré les promesses des uns et des autres, l’érosion se poursuit inexorablement. Et que, bientôt, des points de non-retour seront franchis. L’Amazonie, écosystème crucial pour l’Amérique latine, « élément critique du système climatique planétaire et de sa biodiversité », a déjà perdu 17 % de sa forêt ; 17 autres pourcents sont dégradés. Selon certains chercheurs, la forêt pourrait cesser d’exister et devenir une savane à l’est, au sud et au centre à partir d’un seuil de 20 à 25 % de déforestation.