Perquisitions chez Trump: de nouveaux éléments dévoilés

Après que l’ancien président américain Donald Trump a reçu une assignation en mai pour rendre des boîtes de documents confidentiels aux autorités, il a demandé à son personnel de les déplacer dans un autre endroit de sa propre maison. C’est ce qu’a raconté un ancien employé du complexe de Trump à Mar-a-Lago au Washington Post. Selon CNN, le FBI a des images de surveillance montrant un employé déplaçant des boîtes de la salle de stockage.

Selon le Washington Post, le témoignage offre la preuve la plus claire à ce jour que Trump a tenté de contrecarrer une enquête fédérale. Plusieurs mois après l’assignation, le FBI a effectué une descente au domicile de M. Trump début août, où plus de 11.000 documents gouvernementaux ont été trouvés. Selon le Washington Post, l’ancien employé a été interrogé à plusieurs reprises par le ministère de la Justice. Dans un premier temps, la personne a nié avoir déplacé des documents confidentiels, mais a ensuite modifié sa déclaration et reconnu que Trump lui avait demandé de déplacer les boîtes.