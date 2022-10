Les années «rock’n’roll» de Peter Verbeke à Londres: «Soudain, j’étais dans un bar avec Amy Winehouse»

Ce jeudi soir, Anderlecht se déplace à West Ham pour la quatrième journée de Conference League. À Londres. La ville où Peter Verbeke est arrivé en 2005 comme un jeune et est reparti comme un homme. Le CEO d’Anderlecht a tourné avec Oasis, organisé des concerts et lancé la carrière de DJ de Sam De Bruyn. « On a rendu le rock’n’roll cool ».