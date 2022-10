Budget fédéral: Alexander De Croo réagit aux critiques de l’opposition

Le Premier ministre Alexander De Croo a pris la parole jeudi vers 4h du matin en réponse aux interventions des différents groupes parlementaires à propos de sa déclaration de politique générale. Dans une réponse relativement brève, le chef de l’exécutif a vanté les résultats déjà engrangés à ses yeux par la Vivaldi.

Après avoir cité l’ancien président américain républicain Ronald Reagan lors de son discours mardi, Alexander De Croo a choisi jeudi matin une citation de l’un de ses successeurs, le démocrate Bill Clinton : « There is nothing wrong with America that cannot be cured by what is right with America ». (Il n’y a nul mal en Amérique qui ne puisse trouver son remède avec ce qu’il y a de bien en Amérique). « Au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, voyons nos atouts », a-t-il ajouté.