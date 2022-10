«Cette qualification redonne foi en la Ligue des champions», «Mignolet brillant»: la presse européenne charmée par le Club de Bruges

« Si Bruges a validé son billet pour les huitièmes, il le doit en grande partie à Simon Mignolet, brillant de bout en bout mercredi », commente L’Equipe qui qualifie le gardien belge d’« infranchissable ». « Décisif dès le premier quart d’heure devant Griezmann (14e), il a repoussé toutes les tentatives du Français, son coup de tête de la 26e minute comme sa demi-volée de la 36e et son lob de la 49e. Encore déterminant devant Morata (88e) et Cunha (90e+1) dans les dernières minutes, il a même été à l’origine de l’action du penalty obtenu par son équipe à la 41e – finalement logiquement annulé après recours à l’assistance vidéo – en relançant rapidement à la main. »

Du côté de l’Italie, la Gazzetta dello Sport écrit que « le conte de fées européen de Bruges se poursuit. » « Quatre matchs, dix points et Mignolet toujours invaincu », résume en quelque sort le quotidien transalpin. « L’assaut des Espagnols se faisait plus insistant en seconde période : Hoefkens n’était pas pris au dépourvu, remplaçant Skov Olsen et passant à un 4-4-2. Même les dernières contre-attaques de Cholo – il a envoyé Morata, De Paul, Carrasco et Cunha sur le terrain – n’ont pas suffi. Les Belges résistent et obtiennent un point précieux. »

Un pays où l’on connaît bien Mignolet, c’est l’Angleterre puisque le Diable rouge a passé de nombreuses années à Liverpool, souvent en tant que doublure. « Mignolet a inspiré le Club de Bruges à tenir à l’Atlético », peut-on lire sur le site de The Sun. « Ce faisant, le club est devenu le deuxième club belge à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions, grâce à un arrêt in extremis de Mignolet qui a assuré sa qualification pour le tour suivant. » La BBC salue pour sa part l’« invincibilité » du club dans son parcours européen jusqu’à présent.

Enfin, l’Espagne s’est évidemment penchée avec attention sur ce match. Et Mundo Deportivo explique que cette qualification de Bruges est en quelque sorte « réconfortante ». « Avec un budget à des années-lumière des géants de la compétition, mais avec un sens du travail d’équipe et une capacité presque prémonitoire à faire signer des joueurs sans grand nom, mais qui font preuve d’efficacité dans la meilleure compétition de clubs au monde. Cela redonne un peu foi dans une compétition comme la Ligue des champions, qui chaque année qui passe laisse moins de place aux surprises, à l’apparition d’invités inattendus dans le club des cheikhs et des riches d’Europe. »