Dérèglements climatiques: la moitié des pays manque de préparation, selon l’ONU

Les pays en développement sont encore moins bien lotis alors même qu’ils se trouvent en première ligne du changement climatique, selon un nouveau rapport publié par deux agences de l’ONU, le Bureau pour la réduction des risques de catastrophes (UNDRR) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Moins de la moitié des pays les moins avancés et seulement un tiers des petits Etats insulaires en développement disposent d’un système d’alerte précoce multidangers.

Le nombre de catastrophes a été multiplié par cinq entre 1970 et 2019 sous l’effet du changement climatique et de la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, selon un précédent rapport de l’OMM. « Cette tendance devrait se poursuivre », a prévenu le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.

Le rapport a catalogué les pays selon que la couverture en système d’alerte précoce multirisques soit faible, modérée, élevée ou complète, avec un taux de mortalité multiplié par huit dans les deux premières catégories. « L’augmentation constante des émissions de gaz à effet de serre favorise les phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde entier », a averti M. Guterres. Et « plus la température de la planète s’élèvera, plus la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes augmenteront ».

« Les systèmes d’alerte précoce sont une mesure d’adaptation au climat éprouvée et efficace, qui permettent de sauver des vies et de faire des économies », a-t-il indiqué. Le rapport recommande aussi que les systèmes d’alerte soient plus rapides. Il appelle par ailleurs à renforcer la capacité des communautés menacées à agir plus rapidement et à investir pour améliorer l’accès aux technologies permettant de renforcer la surveillance des dangers.