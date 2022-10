L’Otan va organiser des exercices de largage d’armes nucléaires au-dessus de la Belgique

Si aucun préavis pour cet exercice n’a jamais été donné, cette édition sera marquée par un nombre d’avions particulièrement important. Quelque 50 à 60 avions de chasse, « ce qui est beaucoup », déclare une source anonyme et proche du dossier à la VRT.

La semaine prochaine, des avions de chasse d’au moins dix pays de l’Otan s’entraîneront à déployer des armes nucléaires depuis la base aérienne belge de Kleine Brogel (Limbourg), ont rapporté plusieurs sources à la VRT. Cet exercice de l’Otan, nommé « Steadfast Noon », est prévu mais confidentiel, et n’a donc pas été officiellement annoncé.

Durant cet exercice, les pilotes des pays de l’Otan s’entraîneront au largage des armes nucléaires, ce qui implique de suivre des règles et des procédures extrêmement strictes. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas des vraies armes nucléaires qui seront larguées au-dessus du territoire belge. L’opération « Steadfast Noon » est un exercice annuel de l’Otan et n’est donc pas une conséquence de la récente menace russe de déployer des armes nucléaires pendant la guerre en Ukraine.

Chaque année, la Russie est d’ailleurs informée de la tenue de cet exercice, avec un signal clair et vérifiable. « En informant la Russie, on évite les malentendus », avait expliqué le ministre néerlandais de la Défense Henk Kamp, lors de l’annonce l’exercice l’année dernière. « Ce serait une erreur si nous arrêtions soudainement les exercices de dissuasion à cause de l’Ukraine », affirme par ailleurs le secrétaire général de l’Otan M. Stoltenberg. « Notre force militaire est le meilleur moyen d’empêcher une escalade. »

Un bouclier céleste européen

La Belgique s’est également jointe à quatorze autres pays pour participer à l’initiative allemande visant à améliorer les défenses aériennes européennes. En marge de la réunion de l’Otan qui s’est tenue jeudi au siège de l’organisation à Bruxelles, les ministres ont signé une lettre d’intention concernant l’initiative dite du « bouclier céleste européen » (ESSI).

Selon la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, il s’agit d’un système européen complet de défense aérienne. « Avec cette signature, la Belgique montre une nouvelle fois sa volonté de renforcer le pilier européen au sein de l’Otan », a-t-elle déclaré sur Twitter.

Outre la Belgique et l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Norvège, la Lettonie, la Hongrie, la Bulgarie, la République tchèque, la Finlande, la Lituanie, la Roumanie et la Slovénie participent également à l’ESSI. L’Estonie y participera également, ont indiqué des diplomates à l’agence de presse allemande DPA.

Le contexte de l’initiative allemande est principalement la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Selon l’OTAN, cela a fondamentalement changé la situation de la sécurité en Europe, rendant nécessaire des efforts supplémentaires en matière de lutte anti-aérienne. Dans le cadre de l’ESSI, entre autres, les nouveaux systèmes d’armes seront désormais acquis en commun, ce qui permettra de couvrir une vaste zone.