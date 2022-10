Fermeture de Logistics Nivelles: le personnel empêche le directeur du site de sortir de son bureau

« Ce n’est pas une prise d’otage : on veut simplement que la direction, qui a décidé de licencier, fasse enfin son boulot et fournisse les détails des indemnités pour que le personnel puisse contrôler les calculs. On demande ça depuis des mois. Ces calculs, ils les ont : ça prend un quart d’heure de les sortir pour chaque travailleur. Je n’ai jamais vu une multinationale traiter aussi mal les gens qu’elle a décidé de licencier. On dirait que Kuehne+Nagel veut se venger », indique sur place le permanent CNE, Didier Lebbe