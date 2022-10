Coronavirus: vers un retour des mesures sanitaires? Frank Vandenbroucke s’exprime sur la question

En direct sur La Première ce jeudi matin, le ministre a répondu par la négative à la question d’un éventuel retour des mesures sanitaires. Pour Frank Vandenbroucke, il ne sera pas nécessaire d’appliquer des mesures à condition de se faire vacciner.

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a toutefois rappelé l’importance d’aller se faire vacciner. « C’est un appel de tout mon cœur. Tous les gens qui ont 50 ans et plus doivent fixer un rendez-vous. » Il insiste sur l’importance pour les personnes âgées et les personnes à risque de retourner se faire vacciner. « Si les gens qui sont invités pour le booster se font vacciner, il n’y a pas de risques. »