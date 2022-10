Reims remercie son entraîneur Oscar Garcia: Will Still va assurer l’intérim dans le club de Ligue 1

Le Stade de Reims a remercié son entraîneur Oscar Garcia, a annoncé le club de Thomas Foket Maxime Busi jeudi. Adjoint de Garcia, Will Still, passé notamment par le Beerschot et le Standard, va assurer l’intérim.

Garcia, 49 ans, est arrivé à Reims en juin 2021. L’entraîneur espagnol paie le mauvais début de saison du club qui occupe actuellement la 15e place de la Ligue 1 avec 8 points et une victoire en dix matches.