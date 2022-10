Homophobie: un homme tue deux personnes et en blesse une autre devant un bar queer en Slovaquie

Un homme a tué deux personnes et grièvement blessé une serveuse devant un bar queer de la capitale slovaque Bratislava, mercredi soir. Les enquêteurs ont identifié l’auteur, qui est décédé, a indiqué la police sur Facebook.

Le tireur a avoué le crime sur internet avant de se suicider, selon le site d’informations Sme.sk. Le tireur, âgé de 19 ans, avait posté des messages de haine visant les minorités sexuelles et avait partagé une sorte de manifeste au contenu homophobe et néonazi sur Twitter et d’autres réseaux.