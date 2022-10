Ursula Corberó: «Je dois me souvenir que je ne suis plus Tokyo»

Ursula Corberó ne porte plus de frange courte. Et, pour des raisons professionnelles évidentes, ce n’est pas demain qu’elle affichera à nouveau ce look. Cette information vaut certes tout son pesant d’or puisqu’elle concerne celle qui a érigé sa coupe de cheveux en symbole pop. Comme Phœbe Waller-Bridge l’a souligné dans la série Fleabag , la coiffure marque toute la différence. En l’occurrence, celle d’Ursula Corberó s’est retrouvée sur la photo que, ces cinq dernières années, des centaines de jeunes du monde entier ont montrée à leur coiffeur. Toutes voulaient reproduire sa frange, épointée quelques centimètres sous les sourcils et bordée par des cheveux mi-courts mettant son cou en valeur et laissant transparaître un ras-de-cou noir.