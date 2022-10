Une adhésion de l’Ukraine à l’Otan «déclencherait la Troisième Guerre mondiale», selon un conseiller russe

Jeudi, la Russie a averti qu’une adhésion de l’Ukraine à l’Otan « déclencherait la Troisième Guerre mondiale ». La veille, les pays occidentaux soutenant l’Ukraine dans sa guerre contre l’armée russe se sont déclarés favorables à une relance de la production de leurs industries de défense afin de maintenir le soutien militaire à Kiev pour assurer sa défense et garantir leur propre sécurité.

Les deux belligérants sont en pleine tension depuis l’explosion du pont de Crimée ce week-end et des frappes russes ce lundi dans la capitale et dans les alentours. Depuis plusieurs mois, l’Ukraine maintient son désir de rejoindre l’Otan. Pour Alexander Venediktov, sous-secrétaire du Conseil de sécurité russe, « Kiev est conscient qu’une telle décision pourrait mener à une escalade garantie et vers une Troisième Guerre mondiale ».