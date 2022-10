«Une nuit de souffrance»: les critiques cinglantes de la presse espagnole envers le Barça, proche de l’élimination en Ligue des champions

« Au bord de la catastrophe », titre AS en Une, estimant que le projet barcelonais, présenté en grande pompe par le président Joan Laporta et porté par l’entraîneur Xavi, est « né abîmé ». « Il était basé sur l’excellence sportive immédiate, les titres qui mèneraient au fameux cercle vertueux dont Laporta s’est toujours vanté lors de son premier mandat. Et ce que nous avons, c’est une équipe mortellement blessée en Ligue des champions en octobre. Ce n’est pas qu’ils n’ont pas atteint les huitièmes de finale. C’est qu’ils risquent de ne même pas arriver à la dernière journée avec une chance. Un désastre pour un club qui a hypothéqué ses actifs précisément pour que le contraire se produise. » Au-delà de l’argent, c’est aussi le prestige sportif du club qui prendrait un coup avec cette élimination précoce.

Leader de Liga, le FC Barcelone vit une situation bien moins idyllique en Ligue des champions. Mercredi soir, les Blaugranas ont arraché le partage 3-3 face à l’Inter Milan grâce à un doublé de Lewandowski, mais l’espoir de les voir en 8es ne tient qu’à un fil. Et forcément en Espagne, on s’inquiète de cette situation critique.

Marca a opté pour le même titre en première page, précisant que c’est le cas « chaque année ». « Le Barça attend un miracle », poursuit le média madrilène. « Il n’y a pas eu de nuit magique au Camp Nou. C’était une nuit de souffrance. Le Barça a ouvert le score, mais n’a pas pu ni su conserver son avance et le partage contre l’équipe d’Inzaghi laisse les Catalans au bord du précipice : jouer à nouveau l’Europa League, comme la saison dernière. Mathématiquement, les Catalans ont encore une chance de rester en Ligue des champions. Mais minime. Très minime. »

Du côté de la presse catalane, on espère aussi un « miracle » pour le Barça, en tentant d’être un brin plus optimiste. « Dans une fin de match à couper le souffle et hors de contrôle, deux buts de Lewandowski ont permis au Barça de rester en vie en Ligue des champions », écrit Mundo Deportivo, qui point notamment les erreurs de Gerard Piqué et Sergio Busquets qui relancent l’Inter. « En un clin d’œil, le scénario prometteur s’est transformé en scénario dangereux. »

« Une révolution avec des vétérans n’est pas une révolution », déplore Sport. « Les erreurs de Piqué et Busquets deviendront inévitablement un symbole du déclin des joueurs vétérans qui ont été surclassés », analyse le quotidien catalan. « Le problème de l’entraîneur du Barça est qu’il a laissé sa révolution à moitié achevée, et qu’il n’a pas fini de se débarrasser des vaches sacrées. »

Ce week-end, Barcelone devra tenter de panser ses plaies face à son co-leader du championnat, un certain Real Madrid.