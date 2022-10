Wildlife Photographer of the Year: des images exceptionnelles dévoilées (photos)

Comme chaque année, le Wildlife Photographer of the Year décerne à des photographes le prix du meilleur cliché animalier de l’année. Le prestigieux concours a débuté en 1965 et gagne en popularité depuis.

Voici un aperçu des gagnants de cette année

Karine Aigner (Etats-Unis) est la grande gagnante de cette édition avec un focus sur les abeilles, fortement menacées à cause du changement climatique.