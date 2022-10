Ce que Bruno Latour m’a donné, et ce qu’il nous laisse à tous

Le sociologue, anthropologue et philosophe des sciences, décédé le 9 octobre dernier, nous laisse non seulement son œuvre considérable, mais aussi une pratique de recherche collective, une curiosité du monde, et des générations d’étudiants et de chercheurs qu’il a entraînés à sa suite…

Comme ce fut le cas pour la plupart des gens, ce n’est pas moi qui ai demandé à voir Bruno Latour, c’est lui qui a demandé à me voir. J’avais été le conseiller scientifique d’une exposition de la Fondation Cartier qui lui avait beaucoup plu – Terre Natale, de Raymond Depardon et Paul Virilio – et il avait demandé à me voir. La semaine d’après, je me trouvais invité chez lui, dans son appartement, parce qu’il voulait me présenter « des gens ». C’était l’un des derniers à organiser encore ça, à Paris : des soirées entre gens qu’il estimait mais qui ne se connaissaient guère, et qu’il voulait faire se rencontrer. On discutait de tout, on buvait du vin, il nous parlait de ses nouvelles idées, il s’amusait de tout. Je me souviens en particulier d’une soirée où il nous avait donné lecture du texte de sa pièce de théâtre, Gaia Global Circus.

Ce soir-là je suis donc arrivé avec une bouteille de Pinot noir, achetée au supermarché du coin. Il a regardé la bouteille avec un sourire attendri : quelques minutes plus tard, en voyant les caisses de Louis Latour dans la cuisine, j’ai compris que les Latour des grands vins de Bourgogne étaient de la même famille que le Latour qui était directeur scientifique de Sciences Po, et dans l’appartement duquel je me trouvais. Je pense que son histoire familiale explique beaucoup son lien au sol, son attachement à la terre et à la Terre, dans sa matérialité physique, un thème qui revient beaucoup dans ses dernières œuvres. À lire aussi Mort de Bruno Latour, l’homme de la Planète A

Quand je l’ai rencontré, je n’avais pas lu un seul de ses livres. Je connaissais un peu La Vie de Laboratoire et ses travaux sur la philosophie des sciences, mais ça s’arrêtait là. En fait, même plus tard, je l’ai peu lu : je préférais l’écouter. Je suis un chercheur empirique ; je n’aurais pas la prétention de faire l’exégèse de son œuvre ou d’essayer d’expliquer ses théories. D’autres feront ça beaucoup mieux que moi, et ont sans doute compris sa pensée beaucoup mieux que moi. Je veux juste témoigner de l’homme qu’il était, pour avoir passé à ses côtés les dernières années de sa carrière à Sciences Po.