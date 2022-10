Le coing, ce gros costaud au goût délicat

Mi-octobre : la récolte des coings peut commencer. Et cette année, elle promet d’être… fructueuse. Les fortes chaleurs de cet été n’ont pas affecté l’arbre, rustique, qui supporte très bien ce type de conditions. Mieux encore : la sécheresse a empêché toute une série de larves de se développer à l’intérieur du fruit.

Dans le verger des Pépinières d’Enghien, il est possible de trouver les cognassiers simplement à l’odeur. A mi-chemin entre la poire et le citron, le coing est d’un calibre assez imposant face à ses deux cousins. Il pèse généralement plus de 500 grammes et atteint même parfois le kilo. Forts d’une expérience transmise depuis plus de cent ans, Olivier et Alexandra Debaisieux se sont spécialisés dans les arbres fruitiers. Dans leurs pépinières, ils cultivent trois variétés de cognassiers, dont les noms laissent deviner la carrure du fruit : le cognassier du Portugal, le Champion et le Monstrueux de Vranja.